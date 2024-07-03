Панкратова-Черного увезли в реанимацию после обморока

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный провел два дня в больнице после того, как 75-летнего актера госпитализировали из-за обморока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актеру стало плохо в библиотеке из-за жары. Его увезли в реанимацию. Врачам Панкратов-Черный жаловался на переутомление и стресс.

В ходе обследования выяснилось, заявляет Mash, что у Панкратова-Черного поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости и признаки атрофии. Медики также нашли у актера пятисантиметровую гематому на локте, которую обработали и перевязали в больнице.

По данным Telegram-канала, у актера также начались проблемы со слухом. Сейчас он ходит со слуховыми аппаратами в обоих ушах.

В конце февраля Панкратова-Черного выписали из больницы. Его госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Тогда актер поскользнулся и упал, сломав пять ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

После выписки у Панкратова-Черного сохранялась отечность левой половины грудной клетки. Артисту прописали обезболивающее, мазь и порекомендовали снизить нагрузки на четыре недели.

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