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Семенович ответила экс-жене избранника на обвинения в побоях: «Невозможно»

Певица Семенович назвала враньем обвинения в побоях от экс-жены избранника

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Пресс-служба Анны Семенович

Певица Анна Семенович призналась, что была шокирована тем, что бывшая супруга ее возлюбленного Дениса обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Ее слова передает kp.ru.

«Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный. Сами подумайте: зачем женщине жить 15 лет с мужчиной, который ее якобы бьет и обижает?» — заявила артистка.

Семенович посчитала невозможным то, что Денис мог бы поднять руку на женщину. Певица понадеялась также, что к Новому году бракоразводный процесс ее избранника с экс-супругой завершится. Она отметила, что мужчина исполняет все обязательства перед экс-женой: высылает ей «солидную сумму денег», полностью оплачивает обучение и содержание 9-летнего сына.

«Марина живет во Франкфурте в шикарном доме, в элитном районе, как у нас Рублевка. Там дом в 650 кв. метров, она ездит на машине за 12 млн рублей, одевается в брендовые вещи, ребенок учится в лучшей школе. <...> Живет за счет Дениса, все делается на его деньги», — пояснила артистка.

По словам Семенович, в Германии длительный бракоразводный процесс. Изначально супругам дается бумага на год для раздельного проживания, чтобы за это время супруги смогли «хорошенько взвесить». После этого, в течение 6-12 месяцев, происходит развод.

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