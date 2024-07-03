У неизлечимо больной экс-солистки «Ленинграда» обнаружили опухоль

Певица и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс призналась, что ей предстоит операция по удалению опухоли. Ее слова передает издание «Страсти».

«Я не могу приступить к планированию потомства, пока не решу свои текущие проблемы по здоровью», — добавила исполнительница.

Конкретнее о своем состоянии здоровья артистка говорить не стала. При этом она отметила, что готова стать матерью после того, как решит все свои проблемы со здоровьем.

До этого Вокс впервые раскрыла свой диагноз. Она призналась, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови. Оно неизлечимо. Ей приходится раз в год делать химиотерапию.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то — 90 лет. Все сугубо индивидуально», — рассказывала звезда.

Исполнительница отмечала, что ее болезнь началась с сухости во рту и болей в глазах. Она не сразу обратила внимание на симптомы и считала, что глаза болят от макияжа, а сухость начинается по причине обычной жажды. Сейчас знаменитость лечится у лучшего профильного врача.

Ранее блогерша Юлия Гаврилина сообщила об операции.