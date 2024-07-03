Седокова о шоу «Выжить в Дубае»: «Недопустимо ссать в палатки»

Певица Анна Седокова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее возмутило поведение участников звездной команды на шоу «Выжить в Дубае».

«В моем мире даже в шутку ссать в палатки людям, которые за 40 тыс. в месяц спасают сотни людей, недопустимо», — заявила исполнительница.

По словам Седоковой, она испытывала огромное уважение к представителям «народной» команды проекта и воспринимала их как соперников исключительно на испытаниях.

«В таком большом шоу все участники должны идти в большой цели, которая может помочь сотням людей, как это было в первом сезоне», — отметила Седокова.

Она добавила, что на своем опыте прочувствовала, что такое бедность и выживание. Певица вспомнила, как мать работала за мешок картофеля, чтобы прокормить семью.

«И я знаю, что помогало мне всегда выжить — трудолюбие и доброта других людей», — подытожила знаменитость.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Ранее Самойлова рассказала о ненависти Седоковой к ней.