Анастасия Решетова хочет написать заявление в полицию на Алсу

Модель и блогерша Анастасия Решетова обратилась к адвокатам из-за распространения недостоверной и порочащей информации в отношении нее. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Решетова планирует написать заявление в полицию на певицу Алсу по факту клеветы.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Тогда же певица Наталья Штурм обвинила Решетову в разрушении семьи Алсу. По словам артистки, она точно это знает и осуждает модель за поступок. Как заявила исполнительница, ее «триггерит показное злорадство» блогерши. Она назвала поведение Решетовой «омерзительным».

25 июня Алсу назвала любовниц бывшего мужа «девушками с низким социальным статусом». Позже артистка уточнила, что говорила про дам «с низкой социальной ответственностью», которых также называют «представительницами древнейшей профессии». Таким образом в обществе зачастую называют проституток. Тогда певица заявила, что не любит лицемерие и притворство.

Ранее жена Мартиросяна поддержала Алсу после развода.