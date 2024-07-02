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Ольга Орлова раскрыла отношение к русским в Италии

Певица Ольга Орлова заявила, что русских любят в Италии

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в Италии хорошее отношение к россиянам.

Орлова отдыхает в Италии. Поклонник спросил, каково ей без множества русских туристов. Артистка отметила, что в отпуске встретила много людей из России.

«Тут много русских. И русских здесь очень любят», — заявила певица.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В мае 2024-го Орлова призналась, что не хочет, чтобы ее полностью содержал муж. Она объяснила, что для нее важна самореализация через работу. Как отметила телеведущая, она любит свою профессию и ей нравится, чем она занимается.

По словам Орловой, она хочет иметь независимый доход. Она назвала это своей «страховкой». Телеведущая уверена, что начнет «деградировать», если будет сидеть дома.

Ранее Орлова заявила, что Вероника Степанова делает себе имя на поливании грязью других.

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