Юморист Коваль пожаловался на проблемы со зрением из-за мигрени

Юморист Дмитрий Коваль признался в YouTube-канале «Канал Коваля», что уже несколько месяцев страдает от сильных мигреней.

Коваль рассказал, что только за май у него было около 15–18 приступов мигрени. У артиста начались проблемы со зрением из-за ухудшения самочувствия.

«Процентов 70 я ничего не вижу, не могу говорить, не могу смотреть, не могу дышать, не могу двигаться», — поделился комик.

Коваль выступает со стендап-концертами и в YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1». Также юморист участвовал в шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» на ТНТ.

В ноябре Коваль признался, что сталкивался с алкогольной зависимостью. Артист объяснил, что в 2018 году переживал непростой период в жизни, поэтому начал «заглушать» переживания спиртным. Комик отметил, что злоупотребление алкоголем негативно повлияло на его образ жизни. Он поправился на десять килограммов, и у него появились проблемы с потенцией.

Позже Коваль решил отказаться от спиртного. Артист признался, что в тот период ему было уже не так сложно избавиться от вредной привычки. По словам комика, он «допился» до состояния отвращения к алкоголю.

Ранее Павел Воля пригласил Канье Уэста на свое шоу.