Mia Boyka раскрыла свой гонорар

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, призналась, что получает за корпоративы 5 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Mia Boyka уточнила, что за городское мероприятие ей платят меньше – 3 миллиона рублей. Обычное выступление длится около 40–45 минут.

В июне Бойко призналась, что помолвлена. Певица похвасталась кольцом на безымянном пальце. В украшении есть бриллиант в десять карат. Артистка не назвала стоимость подарка от возлюбленного. Она также не раскрыла имя жениха.

Бойко отметила, что очень любит большие драгоценности. Изначально она хотела, чтобы ей сделали предложение с кольцом в 500 карат. Позже она передумала, узнав размер подобного украшения.

В тот же месяц Mia Boyka похвасталась новым автомобилем. Она приобрела голубой внедорожник премиум-класса Exeed, который представлен китайским автопроизводителем Chery Automobile. Цена транспорта неизвестна. Артистка опубликовала несколько фотографий с новой машиной. Певица предложила «искать ее на дорогах Москвы».

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