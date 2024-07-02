Продюсер рассказал, сколько Гудков мог получать в России до скандала

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Страсти», что юморист Александр Гудков мог получать 1,5 миллиона рублей за выступление в России до скандала с пародией на певца Shaman.

Дворцов отметил, Гудков был востребован у молодежи. Продюсер отметил, что аудитория комика – это люди 16-30 лет.

В августе 2022 года Александр Гудков опубликовал на YouTube-канале «Чикен Карри» пародию «Я узкий». В ролике комик бегает по полям в образе Shaman из оригинального клипа и поет: «Спасибо деду за узкий мой таз». Пародию раскритиковали.

3 сентября 2022 года Telegram-канал Mash опубликовал письмо в Следственный комитет РФ председателя генсовета Гражданского комитета России Артура Шлыкова. Команда экспертов комитета увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов». Они требовали наказать комика по статье 282 УК РФ, санкции по которой предусматривают либо штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее Гудков признался, что толкнул в спину беременную Рианну.