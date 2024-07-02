Стало известно, сколько стоит роскошный отдых Муцениеце на Кипре

Стало известно, сколько стоит роскошный отдых российской актрисы Агаты Муцениеце на Кипре. Об этом сообщают «Страсти».

По информации издания, актриса вместе с детьми остановилась в пятизвездочном отеле Cap St Georges Hotel & Resort рядом с Пафосом. В каждой спальне свой санузел, а на балконе расположены персональные бассейны.

Кроме того, добавляет источник издания, для отдыха Муцениеце сняла номер категории Люкс Residence площадью 179 кв. м. Самый дешевый вариант размещения в таком номере обойдется в 275 тысяч рублей за сутки. Если актриса выбрала вариант проживания с завтраком и ужином, цена выше — до 317 тысяч рублей в сутки. Итого за неделю отдыха Муцениеце может потратить от 1,9 млн рублей до 2,2 млн рублей.

Накануне стало известно, что актриса Кристина Асмус снимала номер в отеле Capella Ubud на Бали, который стоит 140 тыс. рублей в сутки.

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