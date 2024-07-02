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Юлия Гаврилина сообщила об операции

Блогерша Юлия Гаврилина опубликовала фото из больницы

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julia.gavrilina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Юлия Гаврилина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей предстоит пройти операцию.

Гаврилина опубликовала фото из больницы. Подробности хирургического вмешательства неизвестны.

«Сегодня важный день в моей жизни. Вчера пришлось снять с двух ногтей гель-лак, нельзя пить и есть до операции. Держите за меня кулачки сегодня», — рассказала блогерша.

Юля Гаврилина стала известна по развлекательным роликам в TikTok. В апреле 2020 года она присоединилась к дому тиктокеров Hype House Rus. В том же году она опубликовала свой первый трек «Жу Жу». В 2021-м она опубликовала книгу «Ближе к звездам! Не стесняйся, будь собой», а также приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

В 2023-м Гаврилина дебютировала как актриса в сериале «Открытый брак».

В октябре 2023 года Гаврилина расплакалась перед телеведущим Дмитрием Дибровым в шоу «Сессия». Она рассказала об изменах бывшего возлюбленного — блогера Дани Милохина.

По словам блогерши, из-за измены она перестала чувствовать себя привлекательной и интересной девушкой.

Ранее Кушанашвили опубликовал аудиосообщение из реанимации.

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