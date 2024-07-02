Стала известна стоимость обучения дочерей Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич потратила более 3 миллионов рублей на обучение дочерей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Хилькевич отдала детей в частную школу в Одинцовском районе. Как отмечает издание, стоимость одного года обучения в заведении – 1 миллион 880 тысяч рублей. Также к учреждению прикреплен детский сад, в который поступила младшая дочь артистки. Актриса платит за него 1 миллион 255 тысяч в год.

«Звездач» уточнил, что за поступление каждого ребенка нужно заплатить 300 тысяч рублей.

На участке, где расположена школа, также есть 12 гектаров леса и два бассейна.

«У меня впечатление суперское. Мне кажется, здесь прекрасное образование, крепкое, уверенное, выпускники этой школы поступают в лучшие вузы», — поделилась актриса.

Хилькевич воспитывает двух дочерей — Арианну и Машу. Девочки родились в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым.

В апреле звезда Хилькевич сообщила, что в ее семье будет пополнение. Артистка назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи.

Ранее Анна Хилькевич сменила имя дочери.