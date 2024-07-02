Самойлова рассказала о ненависти Седоковой к ней

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась в беседе с NEWS.ru, что певица Анна Седокова ненавидит ее и ее мужа Джигана.

Самойлова подтвердила, что певица отписалась от нее и Джигана в социальных сетях после шоу «Выжить в Дубае». Модель считает ненависть артистки абсолютно необоснованной.

В июле Виктория Боня заявила, что певицу Анну Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены», и хотели выгнать из проекта.

Боня уточнила, что после проекта Седокова заблокировала Джигана и Самойлову в социальных сетях.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Ранее Анна Седокова расплакалась на шоу «Выжить в Дубае».