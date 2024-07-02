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Сиквел «Битлджуса» откроет Венецианский кинофестиваль

Режиссер Тим Бертон представит нового «Битлджуса» на Венецианском кинофестивале

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Warner Bros.

Американский режиссер Тим Бертон представит сиквел своего фильма «Битлджус» на Венецианском кинофестивале об этом сообщает Deadline.

Картина «Битлджус Битлджус» станет фильмом открытия 81-го Венецианского фестиваля 28 августа. Картина будет показана вне основного конкурса.

Продолжение комедии Бертона про призрака-«биоэкзорциста» Битлджуса (Майкл Китон), предоставляющего духам услуги изгнания живых людей из помещений, выйдет спустя более чем 35 лет после оригинала.

К своим ролям в картине вернутся Вайнона Райдер («Дракула», «Очень странные дела») и Кэтрин О'Хара («Один дома»). Среди новичков — Дженна Ортега («Уэнздей»), Моника Беллуччи («Необратимость») и Уиллем Дефо («Маяк»).

В продолжении «Битлджуса» три поколения семьи Дитц вернутся домой после неожиданной трагедии. Жизнь Лидии (Райдер), которую все еще преследует Битлджус (Китон), первернется с ног на голову, когда ее мятежная дочь-подросток Астрид (Ортега) обнаружит на чердаке загадочную модель города и случайно откроет портал в загробную жизнь.

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