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«Троица» Рублева получит новую защитную витрину

ТАСС: икона «Троица» получит новый киот повышенной надежности

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Икона работы Андрея Рублева «Троица» получит новый киот повышенной надежности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Троице-Сергиевской лавре, где установлена икона.

«По-прежнему доступ к иконе ограничен. Возможно, ситуация изменится, когда будет установлена основная витрина-капсула. По имеющимся сведениям, она уже в Москве и проходит тестовую проверку на функционирование», — заявил источник агентства.

Уточняется, что витрина для «Троицы» делалась по заказу в Германии, и икона будет помещена в новую защитную капсулу во второй половине июля.

До этого президенту России Владимиру Путину в Троице-Сергиевой лавре показали план развития Сергиева Посада.

Российский лидер приехал поклониться иконе «Святая Троица». 23 июня икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Икону доставили из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем надо молиться перед иконой «Троица».

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