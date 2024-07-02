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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли расстаться месяцы назад

Paghe Six: актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расстались в марте

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Global Look Press

Актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек могли расстаться еще месяцы назад. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

По данным инсайдеров, супруги расстались в марте, но Аффлек защищает право Лопес на личную жизнь и потому не рассказывает об этом.

В мае Аффлек перестал появляться с Джей Ло на красных дорожках — например, на балу Met Gala, сопредседателем которого она была в этом году.

Еще в мае инсайдеры издания утверждали, что Аффлек «снял розовые очки» по поводу брака с Лопес и хотел объявить о его расторжении.

Также сообщалось, что недавно Аффлек вывез все свои вещи из их семейного особняка, пока артистка была в отъезде. Ходят слухи и о том, что супруги продают свой дом всего через год после покупки и распродают антиквариат.

Представители пары воздержались от комментариев

Накануне стало известно, что звезда BTS станет факелоносцем на Олимпиаде-2024.

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