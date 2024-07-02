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Эксперты оценили вероятность запрета в России на K-pop и дорамы

«Реальное время»: в России не запретят южнокорейскую культуру – она вне политики

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Kim Hong-Ji/Reuters

Южнокорейская музыка – K-pop – набирает популярность во всем мире, в том числе в России. Подростки и молодежь увлекаются корейской культурой и изучают язык, чтобы смотреть шоу и слушать музыку в оригинале. Несмотря на сложные отношения двух стран, музыка и фильмы южнокорейских деятелей не попадут под запрет для россиян, считают эксперты, опрошенные «Реальным временем».

В большей степени корейской культурой увлекаются подростки в возрасте 15-16 лет, отметила преподаватель корейского языка Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Аделя Фарукшина.

«Им нравится поп-культура, поэтому изучение корейского языка выглядит больше как увлечение, хобби. Ради этого они ищут репетиторов», — добавила она, подчеркнув, что платить за изучение языка подростки готовы до 3 тыс. рублей в час.

В то же время отношения России и Южной Кореи усложняются, из-за чего недавно российский МИД предупредил Сеул об ответных мерах на отмену русской культуры. Однако большинство экспертов считают, что этого не произойдет – в России не запретят K-pop и дорамы.

«Массовая поп-культура живет вне политики, поэтому не стоит ожидать блокирования ресурсов», — цитирует их издание.

Напомним, о возможном ответе на запрет русской культуры официальный в МИД России заявили после того, как в Сеуле в последний момент отменили выступление прима-балерины Светланы Захаровой. При этом в ведомстве подчеркнули, что надеются на возобладание здравого смысла в Сеуле.

Отношения России и Южной Кореи обострились также на фоне сотрудничества с КНДР. В Сеуле подчеркивали, что от взаимодействия стран в военной сфере будут зависеть поставки оружия на Украину. В российском дипведомстве призвали южнокорейских политиков пересмотреть «конфронтационный курс», подчеркнув, что Сеул и Москва десятилетиями развивали двусторонние отношения.

Ранее стало известно, сколько длилось вещание K-Pop на границе с КНДР.

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