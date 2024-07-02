«Извращенные наклонности»: Канье Уэсту хотят запретить въезд в Россию

Активисты из движения «Сорок сороков» пожаловались в московскую полицию на тексты американского рэпера Канье Уэста. Текст заявления публикует Telegram-канал Mash.

Они потребовали навсегда запретить Канье Уэсту въезд в РФ, поскольку нашли в одной из песен из нового альбома Уэста «Vultures» строчки, «пропагандирующие нетерпимость к женщинам русской национальности».

Активистам не понравилась песня, написанная рэпером Ty Dolla $ign, в которой мужчина заявляет, что вступит в половой контакт с русской женщиной «за Украину».

«При этом русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями», — пишут общественники.

По их мнению, Канье также выступает в поддержку Украины и против российских военнослужащих и пропагандирует употребление наркотиков. Это, не сомневаются в «Сорок сороков», может негативно повлиять и на несовершеннолетних.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили. В ночь на 1 июля Канье покинул Москву.

Накануне в »Яндекс Аренде» сделали подборку пяти квартир, где рэпер Канье Уэст мог бы жить в Москве, если бы решил задержаться здесь на какое-то время.

Ранее экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана высказалась о приезде в Москву Канье Уэста.