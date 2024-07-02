Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Чистилище»: звезда «Агаты Кристи» рассказал о поездках на Донбасс

Рок-музыкант Самойлов заявил, что поездки на Донбасс помогают переоценке ценностей

close
100%
Вадим Самойлов/YouTube

Фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал о поездках на Донбасс. Его цитирует kp.ru.

По словам Самойлова, от поездок у него двоякое ощущение. Из-за трагедий, сопутствующих успехам, прежде всего, сказал он, приходится сильно сопереживать. Однако при этом рок-музыкант испытывает ощущение правильности того, чем занимается.

«Я знаю множество примеров, когда журналисты, музыканты, даже не те, кто воюют, побывав там, взрослеют молниеносно. Происходит переоценка ценностей. Поэтому для меня это еще и чистилище такое», — сказал он.

Музыкантам, не определившимся с позицией по спецоперации России на Украине, Самойлов посоветовал побывать на Донбассе.

«А думать далеко не все хотят. Но у нас в России думающих людей больше, чем в Европе», — не сомневается он.

Накануне Вадим Самойлов ответил на обвинения песни «Моряк» в пропаганде наркотиков.

Ранее разбитый болезнью Паркинсона звезда «Назад в будущее» выступил на Гластонбери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами