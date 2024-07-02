«Чистилище»: звезда «Агаты Кристи» рассказал о поездках на Донбасс

Фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал о поездках на Донбасс. Его цитирует kp.ru.

По словам Самойлова, от поездок у него двоякое ощущение. Из-за трагедий, сопутствующих успехам, прежде всего, сказал он, приходится сильно сопереживать. Однако при этом рок-музыкант испытывает ощущение правильности того, чем занимается.

«Я знаю множество примеров, когда журналисты, музыканты, даже не те, кто воюют, побывав там, взрослеют молниеносно. Происходит переоценка ценностей. Поэтому для меня это еще и чистилище такое», — сказал он.

Музыкантам, не определившимся с позицией по спецоперации России на Украине, Самойлов посоветовал побывать на Донбассе.

«А думать далеко не все хотят. Но у нас в России думающих людей больше, чем в Европе», — не сомневается он.

Накануне Вадим Самойлов ответил на обвинения песни «Моряк» в пропаганде наркотиков.

Ранее разбитый болезнью Паркинсона звезда «Назад в будущее» выступил на Гластонбери.