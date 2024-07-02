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«Скоропостижная смерть»: скончался актер из «Бандитского Петербурга»

Умер артист театра имени Ленсовета Владимир Матвеев

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Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

Скоропостижно скончался народный артист России, артист театра имени Ленсовета Владимир Матвеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу театра.

«Скоропостижная смерть», — сказали в театре.

Подробности ухода 72-летнего Матвеева из жизни неизвестны.

Владимир Матвеев в 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего был принят в труппу Ленсовета. Здесь он играл в постановках «Левша», «Укрощение строптивой», «Прошлым летом в Чулимске», «Трехгрошовая опера», «Убийство Гонзаго», «Каренин. Анна. Вронский», «На всякого мудреца довольно простоты» и других.

Кроме того, актер выходил на сцену в театре «Буфф» и в «Русской антрепризе имени Андрея Миронова». В 2001 году получил высшую петербургскую театральную премию «Золотой софит», кроме того, был обладателем Царскосельской художественной премии и Приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал».

Матвеев играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Агент особого назначения» и других.

Ранее умер дважды номинированный на Нобелевскую премию поэт Бахыт Кенжеев.

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