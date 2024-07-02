Гендиректор «Роскосмоса» утвердил график создания Российской орбитальной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции (РОС). Об этом пресс-служба «Роскосмоса» написала в Telegram-канале.

«Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции», — говорится в сообщении.

Подписи под документом поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации. Также в госкорпорации отметили, что уже были подписаны контракты на ее постройку и создание кораблей для полетов на станцию на ракете «Ангара» с космодрома Восточный.

Представители «Роскосмоса» поясняют, что создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом прекращения участия Российской Федерации в проекте МКС, а также решить задачи научно-технического развития, не доступных на российском сегменте Международной космической станции (МКС) в силу технологических ограничений и условий международных соглашений. Также этот проект позволит повысить конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов.

30 июня госкорпорация сообщила, что орбиту МКС скорректировали для осенней пересменки экипажа.

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