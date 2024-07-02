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Гендиректор «Роскосмоса» утвердил график создания Российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Борисов утвердил график развертывания РОС

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Роскосмос

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции (РОС). Об этом пресс-служба «Роскосмоса» написала в Telegram-канале.

«Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции», — говорится в сообщении.

Подписи под документом поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации. Также в госкорпорации отметили, что уже были подписаны контракты на ее постройку и создание кораблей для полетов на станцию на ракете «Ангара» с космодрома Восточный.

Представители «Роскосмоса» поясняют, что создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом прекращения участия Российской Федерации в проекте МКС, а также решить задачи научно-технического развития, не доступных на российском сегменте Международной космической станции (МКС) в силу технологических ограничений и условий международных соглашений. Также этот проект позволит повысить конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов.

30 июня госкорпорация сообщила, что орбиту МКС скорректировали для осенней пересменки экипажа.

Ранее стала известна «метеоритная» миссия «Луны-26».

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