Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роза Сябитова теряет слух из-за неизлечимой болезни

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что страдает от неизлечимой болезни

close
100%
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что начала терять слух. Об этом она рассказала в беседе с изданием Леди Mail.

«Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — заявила соведущая проекта «Давай поженимся!»

Сябитова пояснила, что причиной ее проблем со слухом стала работа: сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Кроме того, телеведущая отметила, что на протяжении восьми лет страдает от хронического варикоза, поэтому сидит в студии в компрессионных чулках.

«Плюс — спина страдает, хотя у меня всегда с собой специальные ортопедические подушки, чтобы было удобнее сидеть. На сами съемки и с них я езжу лежа: дорога от моего загородного дома до Останкино занимает три часа», — отметила знаменитость.

По словам Сябитовой, она тщательно следит за своим здоровьем, поскольку в ее возрасте «по-другому нельзя». Телеведущая вспомнила, как однажды пропустила ежегодную диспансеризацию, из-за которой чуть не проглядела доброкачественную опухоль. Ей пришлось удалить матку вместе с опухолью, из-за того, что заболевание уже было запущено.

Ранее Лера Кудрявцева назвала неприятные привычки мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами