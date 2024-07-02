Роза Сябитова теряет слух из-за неизлечимой болезни

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что начала терять слух. Об этом она рассказала в беседе с изданием Леди Mail.

«Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — заявила соведущая проекта «Давай поженимся!»

Сябитова пояснила, что причиной ее проблем со слухом стала работа: сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Кроме того, телеведущая отметила, что на протяжении восьми лет страдает от хронического варикоза, поэтому сидит в студии в компрессионных чулках.

«Плюс — спина страдает, хотя у меня всегда с собой специальные ортопедические подушки, чтобы было удобнее сидеть. На сами съемки и с них я езжу лежа: дорога от моего загородного дома до Останкино занимает три часа», — отметила знаменитость.

По словам Сябитовой, она тщательно следит за своим здоровьем, поскольку в ее возрасте «по-другому нельзя». Телеведущая вспомнила, как однажды пропустила ежегодную диспансеризацию, из-за которой чуть не проглядела доброкачественную опухоль. Ей пришлось удалить матку вместе с опухолью, из-за того, что заболевание уже было запущено.

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