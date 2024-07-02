Орбакайте спела на фоне Пугачевой в Израиле

Певица Кристина Орбакайте исполнила на своем концерте в Израиле одну из композиций Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Во время концерта Орбакайте на большом экране показывались архивные видеоролики с Примадонной. Зал подпевал исполнительнице.

В комментариях под видео заметили, что певица выступала в Израиле перед полупустым залом.

«Зал какой-то маленький и полностью не набит»; «После «Крокуса» с его 6-ти тысячной вместимостью перейти на ДК»; «Докатилась до полупустых сельских клубов», — написали интернет-пользователи.

Недавно сообщалось, что Орбакайте наняла телохранителя для поездки в Израиль. Мужчина спускался вместе с артисткой в зал во время концерта и следовал за певицей между рядов.

Весной 2024 года Орбакайте столкнулась с волной отмены выступлений в России после обращений общественников. У звезды состоялось всего два выступления — в концертном зале Санкт-Петербурга и московском баре.

25 марта концертный директор Ольга Оркина заявила, что Кристина Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России. По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 миллионов рублей за выступление.

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