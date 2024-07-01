Айза о Саше Стоуне: «Срочно нужна терапия»

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогеру Саше Стоуну стоит обратиться к психотерапевту.

«Стоуну срочно нужна терапия, пока молодой и может спасти свою жизнь», — рассказала блогерша.

Саша Стоун и его возлюбленная, юмористка Надежда Сысоева оказались в центре скандала на шоу «Выжить в Дубае». Сначала Стоун поругался с Викторией Боней из-за места для сна.

В июле Виктория Боня заявила, что певицу Анну Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены» и хотели выгнать из проекта.

Айза призналась, что знакома с Сысоевой давно. Она рассказала, что ей было очень тяжело поддерживать отношения с юмористкой. Блогерша связала их недопонимание со знаком зодиака юмористки. Сысоева – Рак.

По словам Айзы, она знает только двух раков, которые «не зациклены на себе». Блогерша намекнула, что Сысоева не входит в их число.

«Мы знакомы давно, я знаю слишком много, и если раньше предпочитала говорить все в лицо, то сейчас даже этого не делаю», — отметила Айза.

Ранее Стоун заявил, что больше не будет участвовать в реалити на фоне скандала с Седоковой.