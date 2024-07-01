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Стоун заявил, что больше не будет участвовать в реалити на фоне скандала с Седоковой

Блогер Саша Стоун признался, что больше не согласится участвовать в реалити-шоу

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер и спортсмен Саша Стоун заявил в беседе с Voice, что больше не согласится участвовать в реалити-шоу.

Стоун снимался в проектах «Звезды в Африке» и «Выжить в Дубае», где часто находился в центре скандалов. Спортсмен признался, что зрители больше не увидят его в реалити.

«Это не та дорога, по которой мы хотим идти и развиваться. К сожалению, на экране показывается не та картина, люди видят не то, что нужно», — рассказал блогер.

Стоун признался, что самым сложным в «Выжить в Дубае» было питание.

«Я согласился на участие, так как мне сказали, что меня будут кормить, а меня так и не кормили. Я похудел на 8 килограммов. Я знал, и все окружающие люди тоже знали, что, если меня не кормить, я становлюсь психом», — заявил спортсмен.

В июле Виктория Боня заявила, что певицу Анну Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены» и хотели выгнать из проекта.

В «Выжить в Дубае» Стоун также поругался с Боней из-за места для сна.

Ранее Анна Седокова расплакалась на шоу «Выжить в Дубае».

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