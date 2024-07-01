Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые приехал в Россию

Бывший директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов сообщил в беседе с mk.ru, что внебрачный сын артиста Андре впервые приехал в Россию.

28-летний Андре посетил Москву. По словам Дворцова, сын певца работает футболистом и живет «достаточно хорошо». Продюсер уточнил, что он и вдова исполнителя Валерия Калачева пригласили его в Москву в память о Пьере. Молодой человек хотел приехать раньше, но боялся давления родителей, которые его не отпускали.

Дворцов рассказал, что обошел вместе с Калачевой и Андре самые яркие места столицы России, к примеру, Красную площадь и Большой театр.

«Валерия сходила с ним на матч. Они там классно провели время. Ну и конечно, мы ходили по ресторанам. Андре попробовал русскую кухню. Особенно ему понравилась картошка фри. Он давно хотел попробовать русский фастфуд», — отметил бывший директор артиста.

По словам Дворцова, Андре так вдохновился Москвой, что захотел туда переехать. Однако, как отметил продюсер, ему мешают определенные обстоятельства. В Камеруне у молодого человека живут мать и отчим.

«Андре сейчас уже улетел обратно в Камерун, но планирует в ближайшее время вернуться в Москву, чтобы побольше времени провести с семьей своего отца», — поделился Дворцов.

Ранее у Пьера Нарцисса родилась внучка от внебрачного сына.