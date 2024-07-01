Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые приехал в Россию

Бывший директор Нарцисса Сергей Дворцов: внебрачный сын певца посетил Москву

close
100%
Global Look Press

Бывший директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов сообщил в беседе с mk.ru, что внебрачный сын артиста Андре впервые приехал в Россию.

28-летний Андре посетил Москву. По словам Дворцова, сын певца работает футболистом и живет «достаточно хорошо». Продюсер уточнил, что он и вдова исполнителя Валерия Калачева пригласили его в Москву в память о Пьере. Молодой человек хотел приехать раньше, но боялся давления родителей, которые его не отпускали.
Дворцов рассказал, что обошел вместе с Калачевой и Андре самые яркие места столицы России, к примеру, Красную площадь и Большой театр.

«Валерия сходила с ним на матч. Они там классно провели время. Ну и конечно, мы ходили по ресторанам. Андре попробовал русскую кухню. Особенно ему понравилась картошка фри. Он давно хотел попробовать русский фастфуд», — отметил бывший директор артиста.

По словам Дворцова, Андре так вдохновился Москвой, что захотел туда переехать. Однако, как отметил продюсер, ему мешают определенные обстоятельства. В Камеруне у молодого человека живут мать и отчим.

«Андре сейчас уже улетел обратно в Камерун, но планирует в ближайшее время вернуться в Москву, чтобы побольше времени провести с семьей своего отца», — поделился Дворцов.

Ранее у Пьера Нарцисса родилась внучка от внебрачного сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами