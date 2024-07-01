Бывший участник группы «Ария» намекнул на пополнение в семье

Гитарист Сергей Маврин намекнул в Telegram-канале, что у него родился ребенок.

Маврин опубликовал фото с рыжеволосым младенцем. Сам артист тоже рыжий. Поклонники предположили, что музыкант стал отцом. Пол и имя малыша неизвестны.

«Другая сторона 2024 года», — подписал публикацию артист.

Сергей Маврин был женат дважды. Гитарист не делился подробностями отношений и развода с первой женой Еленой. В 2024-м стало известно, что музыкант сыграл свадьбу со своим менеджером Анастасией.

Маврин присоединился к группе «Ария» в 1987 году. В соавторстве с басистом Виталием Дубининым написал три песни для коллектива — «Герой Асфальта», «Дай руку мне» и «Бесы». Ему также принадлежат несколько партий в альбоме «Ночь короче дня». Гитарист покинул группу в 1995-м после того, как из нее ушел Валерий Кипелов. В 1998-м музыкант основал коллектив «Маврик».

В 2002 году Маврин вместе с басистом «Маврика» Алексеем Харьковым присоединился к группе «Кипелов». Артист покинул коллектив в 2004 году, окончательно вернувшись в свою группу.

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