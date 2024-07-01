Анна Седокова расплакалась на шоу «Выжить в Дубае»

Певица Анна Седокова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей очень сложно далось участие на проекте «Выжить в Дубае».

Седокова назвала себя очень сильным человеком, который прошел через многое. Однако она не ожидала, с какими трудностями столкнется в шоу. Исполнительница рассказала, что у нее появились проблемы с психикой на проекте. К примеру, она испытывала панические атаки и часто плакала.

«Где-то неделю после всего, что произошло, я каждый день плакала, ловила панические атаки и не понимала, как устроен мир. Больше не плачу. Но не уверена, что все-таки смогу осилить и посмотреть серию», — поделилась артистка.

Седокова записала ролик с впечатлениями первого дня. Видео начинается с того, что артистка решает поучаствовать в «Выжить в Дубае», потому что ей скучно. В конце ролика певица плачет с подписью «вот теперь весело», а на фоне играет цирковая музыка.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Ранее Ляйсан Утяшева назвала неожиданным победителя «Выжить в Дубае».