Авербух рассказал, что ему не нравится в российской молодежи

Фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал в беседе NEWS.ru на VK FEST о плюсах и минусах российской молодежи.

Авербух признался, что ему нравится активность молодежи. Ему симпатизирует, что молодые люди посещают всевозможные форумы и фестивали. При этом спортсмену не нравится, что у нового поколения есть убеждение и «иллюзия», что им «все должны».

Авербух призвал молодежь не занимать «иждивенческую позицию».

«Это то, что мне не нравится в нашей молодежи. Часть считает, что все должно само собой состояться, потому что они молодые и им должны все все время открывать все дороги. Открывайте дорогу себе сами. Не занимайтесь иждивенческой позицией того, что вот когда обстоятельства сложатся, тогда все и будет», — отметил хореограф.

Авербух женат на актрисе Елизавете Арзамасовой. Они сыграли свадьбу в декабре 2020 года. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких. В августе 2021 года актриса родила ребенка. Мальчика назвали Львом. На данный момент артистка ждет второго ребенка.

Ранее Илья Авербух подарил матери квартиру в Крыму.