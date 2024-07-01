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Орбакайте наняла телохранителя для поездки в Израиль

Певицу Орбакайте заметили в компании телохранителя

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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кристина Орбакайте воспользовалась услугами телохранителя во время гастролей по Израилю. Она опубликовала видео с охранником в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На ролике видно, что во время выступления в городе Беэр-Шева рядом с Орбакайте следует телохранитель. Мужчина спускается вместе с артисткой в зал к зрителям и следует за певицей между рядов.

Весной 2024 года Орбакайте столкнулась с волной отмены выступлений в России после обращений общественников. У звезды состоялось всего два выступления — в концертном зале Санкт-Петербурга и московском баре.

25 марта концертный директор Ольга Оркина заявила, что Кристина Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России. По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 миллионов рублей за выступление.

8 мая издание Super сообщило, что Кристина Орбакайте захотела продать трехэтажный особняк, который ей подарила мать. За поместье у Истринского водохранилища певица хочет 125 млн рублей. В особняке площадью 760 квадратных метров есть пять спален и гостиная с камином, а также бассейн, хаммам и кинотеатр.

Ранее гитарист Александр Левшин назвал Орбакайте заложницей поступка Галкина.

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