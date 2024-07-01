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«Зубная паста на зеркале»: Лера Кудрявцева назвала неприятные привычки мужа

Телеведущая Кудрявцева рассказала, что ее раздражает беспорядок мужа

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@leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала неприятные для нее привычки супруга-хоккеиста Игоря Макарова. Об этом она поговорила в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Кудрявцевой, ее раздражает постоянно включенный телевизор, который нужен супругу фоном, и беспорядок, который оставляет Макаров, в частности, в шкафах с одеждой, немытые чашки, разбросанная обувь.

«Зубная паста на зеркале. Он ее давит не снизу, а вот в середине, и она брызгает так», — поделилась Кудрявцева.

В начале января 2024 года Кудрявцева рассказала, что ушла от Макарова из-за его проблем с алкоголем. В июне Макаров уточнил, что не ругался с Кудрявцевой и живет с ней.

Накануне Лера Кудрявцева пожаловалась, что поправилась на пять килограммов.

«Где нормально? Где нормально? Все люди худеют к лету, а я нажрала 5 кг. Нормально у них там все, видите ли», — возмутилась телеведущая.

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