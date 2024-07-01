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В команде Гоши Рубчинского высказались об отъезде Канье Уэста из Москвы

Представитель дизайнера Рубчинского подтвердил, что Канье Уэст улетел из Москвы

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Rihanna/YouTube

В команде бренда «Гоша Рубчинский» высказались об отъезде американского рэпера Канье Уэста из Москвы. Об этом пишет ТАСС. Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, подтвердили ТАСС в команде бренда «Гоша Рубчинский».

«Да, я это подтверждаю», — рассказал представитель дизайнера, отвечая на вопрос о том, действительно ли Уэст покинул столицу.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили. В ночь на 1 июля Канье покинул Москву. Провожал рэпера Гоша Рубчинский.

Ранее политолог нашел в визите Канье Уэста в Россию послание шоу-бизнесу США.

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