Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В визите Канье Уэста в Россию нашли послание шоу-бизнесу США

Политолог Дробницкий заявил, что визитом в Россию Канье Уэст бросил вызов США

close
100%
Ashley Landis/AP

В визите рэпера Канье Уэста в Россию нашли скрытое послание шоу-бизнесу США. Своими размышлениями насчет смысла приезда артиста поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью газете «Взгляд».

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!»» — говорит он.

По мнению Дробницкого, визит Уэста нельзя объяснять только личными мотивами. Он напомнил, что Канье Уэст открыто поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, который сейчас снова претендует на пост главы государства. Политолог уверен, что недооценивать значение музыканта для предвыборной кампании кандидата не стоит.

«Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», — высказался специалист.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили. В ночь на 1 июля Канье покинул Москву.

Ранее в Госдуме прокомментировали визит Канье Уэста в столицу страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами