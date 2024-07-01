В визите Канье Уэста в Россию нашли послание шоу-бизнесу США

В визите рэпера Канье Уэста в Россию нашли скрытое послание шоу-бизнесу США. Своими размышлениями насчет смысла приезда артиста поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью газете «Взгляд».

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!»» — говорит он.

По мнению Дробницкого, визит Уэста нельзя объяснять только личными мотивами. Он напомнил, что Канье Уэст открыто поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, который сейчас снова претендует на пост главы государства. Политолог уверен, что недооценивать значение музыканта для предвыборной кампании кандидата не стоит.

«Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», — высказался специалист.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили. В ночь на 1 июля Канье покинул Москву.

Ранее в Госдуме прокомментировали визит Канье Уэста в столицу страны.