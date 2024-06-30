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Мессенджеры художника Сафронова взломали

Художник Никас Сафронов поменял номер телефона после взлома своих мессенджеров

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов рассказал, что после взлома его мессенджеров мошенниками ему пришлось поменять номер телефона и сообщить об этом двум десяткам тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Сафронов подчеркнул, что ему удалось восстановить мессенджеры, поменяв номер телефона. По словам художника, злоумышленники и раньше пытались войти в его аккаунты. Он добавил, что знает о подобных случаях, например, у певца Олега Газманова, у которого пытались перевести деньги.

До этого художника Никаса Сафронова обманули мошенники, представившись сотрудниками «Википедии», и украли из телефонной книжки контакты звезд.

Злоумышленники дозвонились до Сафронова и заявили, что в его статье на «Википедии» есть ошибка, и предложили исправить. Он согласился. В итоге мошенники в ходе беседы с художником получили доступ к его аккаунтам на «Госуслугах» и в WhatsApp. Они стали рассылать звездным знакомым Сафронова сообщения с просьбой оперативно отправить 20-30 тыс. рублей.

Ранее отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей.

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