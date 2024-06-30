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У Канье нет точной даты возвращения в США

Shot: у Канье Уэста и Гоши Рубчинского нет точной даты возвращения в США

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Global Look Press

У рэпера Канье Уэста и дизайнера Гоши Рубчинского нет точной даты возвращения в США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации утверждается, что Рубчинский во время визита в Москву планирует встретиться с друзьями и родственниками, а также познакомить с Уэстом тех, кто еще с ним не знаком.

Издание утверждает, что рэпер и дизайнер могут покинуть Российскую Федерацию в любой момент так же, как и прилетели — частным бортом через Европу.

До этого депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов высказался о приезде рэпера Канье Уэста и модели Бьянки Цензори в Москву.

В воскресенье, 30 июня, стало известно о визите Канье Уэста в Москву. О приезде Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Несколько дней назад жена Канье Уэста прогулялась по Парижу в комбинезоне из скотча. На прошлой неделе Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори обвинили в неуважении к японской культуре. В соцсетях жители Токио раскритиковали образы звезд и призвали не приезжать больше к ним.

Ранее Канье Уэст оставил 10 тысяч рублей чаевыми в ГУМе.

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