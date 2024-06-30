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Бьянка о своем главном комплексе: «Хотелось парировать как Мартиросян»

Певица Бьянка заявила, что мечтала стать эрудированной

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biankarnb/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее были комплексы из-за эрудиции.

Липницкая объяснила, что всегда мечтала стать эрудированным человеком, однако ей не хватает концентрации, чтобы долго читать книги.

«Меня это раздражает, я начинаю беситься. Я все забываю, не помню никаких дат. А хотелось бы иметь такой же словарный запас и уметь также хлестко парировать, как Гарик Мартиросян, как Артемий Лебедев, Тина Канделаки», — поделилась артистка.

При этом Бьянка заявила, что не считает себя недостаточно умной и мудрой. Она уверена, что для хорошо поставленной речи и умения подбирать слова нужен талант.

«Круто, классно говорить, чтобы все открывали просто рот», — поделилась исполнительница.

19 июня Липницкая отменила три концерта в Германии. Причиной отмены стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к Бьянке и ее коллективу, а также невыполнение бытового райдера в полном размере. Она обвинила организаторов концерта в непрофессионализме.

Ранее Бьянка ответила на слухи о конфликте с Мари Краймбрери.

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