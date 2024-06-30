Представители «Лужников» заявили о фейковости концертов Канье Уэста в Москве

Представители стадиона «Лужники» назвали в беседе с RT фейковыми сообщения про якобы планируемый концерт Канье Уэста в Москве.

«Все подтвержденные мероприятия находятся на официальном сайте, а обычно это задолго до мероприятия», — заявили в информационном центре «Лужников».

30 июня продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. По ее словам, концерт артиста пройдет в «Лужниках». Она предположила, что фанаты скупят все билеты на выступление за три дня. Продюсер назвала певца «мега крутым».

«Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!» — поделилась Рудковская.

О том, что Канье Уэст собирается выступить в Москве, Telegram-канал Mash сообщал еще 8 мая. Канал писал, что переговоры с артистом шли больше года, а главное желание рэпера — посмотреть столицу, «дать крутой концерт» и отпраздновать 47-летие.

30 мая в сети снова появились сообщения о том, 8 июня рэпер даст концерт в «Лужниках» — Mash опубликовал якобы подписанный ведущей дела рэпера женой Бьянкой Цензори договор.

Президент Корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с изданием назвал эту информацию бредом и заверил, что журналистам не стали бы давать договор.

Ранее директор Леонтьева ответил на слухи о возвращении певца из США.