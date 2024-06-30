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Сын Гуфа получил травму

Блогерша Айза сообщила, что у ее сына от Гуфа подозрение на перелом

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Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что экстренно покинула Сумбаву из-за проблем со здоровьем у детей.

Айза сообщила, что ее старший сын Сэм получил травму. У мальчика есть подозрение на перелом пальца руки. По словам блогерши, ее младшему сыну Элвису тоже стало плохо. Бизнесвумен планирует вернуться к Сэму на Бали.

«Будем вместе. Обниматься и лечиться. Кстати, Сэм в первый раз в своей жизни остался дома один. За главного. И у него уже появились новые навыки», — отметила блогерша.

Сэм родился в 2010 году в союзе Айзы с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Пара состояла в браке с 2008 по 2013 год. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. На данный момент блогерша не поддерживает связь с отцами ее детей.

В мае 2024-го Айза назвала этот год самым сложным в своем материнстве.

Ранее Айза раскрыла, какой Егор Крид в постели.

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