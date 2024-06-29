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Светлана Бондарчук рассказала, как смогла помириться с сыном

Телеведущая Бондарчук помирилась с сыном Сергеем благодаря его девушке

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svetavokrugsveta/YouTube

Телеведущая Светлана Бондарчук в своем проекте «Света вокруг света» рассказала, как смогла помириться с сыном от первого брака Сергеем. Новый выпуск шоу опубликован на YouTube.

Мать и сын не общались несколько лет, однако восстановлению отношений помогла возлюбленная Сергея — Валерия Станкевич.

«Мы с ней не были знакомы, но у нее настолько большое сердце, что она мне позвонила украдкой от тебя и сказала: «Светлана, вы знаете, мы с вами не знакомы, но мое сердце разрывается, мне кажется, что ни вам, ни Сергею нехорошо от того, что вы не видитесь. И я хочу сделать так, чтобы вы, как самые близкие люди, встретились», — вспоминает Светлана Бондарчук.

Сергей подтвердил, что благодарен избраннице за воссоединение с матерью.

32-летняя Станкевич — основательница и идеолог российского fashion-бренда Borne Bourgeois.

В конце 2019 года сын продюсера и актера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук Сергей официально развелся со своей супругой Татой после семи лет брака. В браке родились две дочери — Вера и Маргарита.

Накануне Бондарчук заявила, что возраст не имеет значения в отношениях. По мнению Бондарчук, у пары должны быть страсть и общие интересы. Она считает, что «никакая «идеальная» разница в возрасте» не гарантирует долговечность отношений и наличие взаимопонимания.

Ранее Люся Чеботина пожелала выпускникам влюбиться и создать семью.

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