Ариану Гранде раскритиковали за симпатию к маньяку

Пострадавшая от действий маньяка Джеффри Дамера семья раскритиковала певицу Ариану Гранде за симпатии к преступнику. Об этом сообщает TMZ.

Ширли Хьюз — мать Энтони Хьюза, для которого встреча с Дамером в 1991 году стала роковой — заявила, что Гранде, вероятно, повредилась рассудком, если хочет пойти на свидание с маньяком.

«Нет ничего крутого и забавного в том, чтобы сказать, что вам хотелось бы поужинать с ним. Это не то послание, которое следует адресовать молодым людям», — считает женщина.

Хьюз пожелала, чтобы Гранде извинилась перед своими поклонниками за эти слова.

«Увы, пока с ней или ее семьей не произойдет подобное, она не поймет, через что мы прошли», — сказала женщина.

Накануне Гранде призналась на подкасте Podcrushed, что хотела в подростковом возрасте пообщаться с маньяком Джеффри Дамером, потому что он «довольно интересный».

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