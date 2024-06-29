Продюсер назвал причину развода Нетребко и Эйвазова

Музыкальный продюсер Сергей Лавров назвал закономерным развод оперных звезд Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Его цитирует NEWS.ru.

«Говорят, что у Юсифа и Нетребко не было ничего общего, только платоническая любовь и бизнес. Он как довесок к ней: «Хотите пригласить Нетребко выступать, возьмите Юсифа. Анна занята, сначала возьмите Юсифа, заплатите за него, а потом, может быть, дадим Нетребко», — сказал он.

Лавров предположил, что у Нетребко лопнула чаша терпения, и она захотела не только платонической любви.

Нетребко и Эйвазов заявили о разводе 26 июня. Они были в браке с 2015 года.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы.

Источник из близкого окружения звезд объяснил, что они расстались из-за отношений на расстоянии.

Ранее Калашникова предположила, как можно было спасти брак Нетребко.