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Мужа Блиновской требуют признать банкротом

Mash: блогера Блиновского потребовали признать банкротом

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Телеграм-канал «Mash»

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской блогера Алексея Блиновского могут признать банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иск о банкротстве зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. По данным канала, причина — в долге 7 млн 636 тыс. руб., которые Блиновский не отдает банку.

В документе указано, что Блиновского неоднократно предупреждали о деньгах и грозили судом. Если иск удовлетворят, мужчине грозит статус банкрота, оценка всего имущества и его конфискация.

Блогеру принадлежат 40 земельных участков площадью от 165 до 348 тыс. кв. м, 14 домов и квартира в Москве площадью 132,2 кв. м, автопарк из двух джипов, мотоцикла, гидроцикла, грузовика и снегохода.

До этого Алексей Блиновский был объявлен в розыск, поскольку не явился для ознакомления с делом.

Накануне стало известно, что его перевели в штурмовое подразделение. В настоящее время он участвует в боях под Красногоровкой.

О том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская — в материале «Газеты.Ru».

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