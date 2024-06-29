Отар Кушанашвили впервые вышел на связь из реанимации

Музыкальный критик Владимир Полупанов рассказал, что российский шоумен и журналист Отар Кушанашвили впервые вышел с ним и журналистом Табризом Шахили на связь после госпитализации. Сообщение друга он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Самоочевидно, что я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире, если даже вам нужна для этого громкого заявления фактология, то вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку планеты Земля», — написал он.

По словам Кушанашвили, он пережил тяжелейшую реанимацию и продолжает оставаться в отделении реанимации, очень устает, но очень горд собой.

«Благодарю вас за всегдашнюю любовь, разумеется, мы непременно увидимся, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни», — говорит шоумен.

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Накануне племянница Кушанашвили заявила, что шоумену стало лучше.

Ранее актриса Светлана Немоляева вспомнила, что «через силу» играла в театре с высокой температурой.