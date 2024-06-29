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Экс-супруг Ани Лорак снова станет отцом

Девушка бизнесмена Налчаджиоглу показала положительный тест на беременность

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muratnalca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруг Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу снова станет отцом. Об этом его девушка Анастасия рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она показала положительный тест на беременность и сделала к нему двусмысленную подпись.

«Самое важное в жизни — найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — написала она.

Налчаджиоглу туманно прокомментировал новость — он перепостил фото и заявил, что когда увидел тест, был «самым счастливым мужчиной в этом мире». Однако он упрекнул девушку в желании выложить кадр в соцсети и уточнил, что фото было сделано пять дней назад.

У Налчаджиоглу есть 13-летняя дочь София от брака с Лорак. Исполнительница почти десять лет состояла в браке с бизнесменом. Летом 2018 года в СМИ появилось видео, как предприниматель проводил время в клубе в компании другой девушки. Певица рассказывала в интервью, что отец дочери просил дать ему еще один шанс, и она пыталась смириться с изменой, чтобы сохранить семью, но в итоге решилась на развод.

Недавно певица показала новое фото девочки.

Ранее певец Стас Костюшкин прокомментировал роман Григория Лепса с юной девушкой.

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