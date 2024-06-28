87-летняя Немоляева играла в театре, несмотря на высокую температуру

Актриса Светлана Немоляева вспомнила, что «через силу» играла в театре с высокой температурой. Ее слова передает aif.ru.

«Весь первый акт я на сцене, весь второй акт я на сцене. Для меня лучше съесть змею, чем отменить спектакль. Но тут было совсем плохо», — вспомнила звезда «Служебного романа».

По словам Немоляевой, скорую ей вызвала внучка, забеспокоившись за состояние здоровья родственницы. По приезде врачи измерили Немоляевой температуру. Оказалось, что актриса выходила на сцену с температурой 38 градусов. Ее госпитализировали.

«Вообще, у меня температуры не бывает никогда, я, как лягушка, холоднокровное существо. <...> То есть практически для меня эта температура была за 40, потому что, повторюсь, у меня ее не бывает», — пояснила Немоляева.

В конце мая Светлану Немоляеву выписали из больницы после госпитализации с коронавирусом. Ее экстренно госпитализировали 19 мая. Позднее Театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги» с участием артистки.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Ранее сообщалось, что госпитализированному Кушанашвили стало лучше.