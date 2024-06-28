Сидящая в СИЗО «королева марафонов» погасила часть долга

Блогерша Елена Блиновская, которая на данный момент находится в СИЗО, погасила 70 млн рублей долга перед ФНС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

17 июня сообщалось, что общая сумма задолженности «королевы марафонов» перед государством составляет 1 411 466 254 рублей. Теперь долг снизился примерно до 1,34 млн рублей.

До этого суд отказался снижать сумму налогов Блиновской. Это случилось после того, как блогерша обвинила ФНС в незаконном начислении долгов на сумму 220 млн рублей.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

Недавно уехавшего на СВО мужа Блиновской объявили в розыск. Причиной стало то, что мужчина не явился к следствию для ознакомления со своим уголовным делом.

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