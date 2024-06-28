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Стало известно о многотысячных долгах бизнеса Макса Фадеева

Убыточное кафе «У Дяди Макса» Фадеева задолжало ФНС 140 тысяч рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный ресторан «У Дяди Макса» продюсера Максима Фадеева задолжал Федеральной налоговой службе 140 тыс. рублей, выяснила «Газета.Ru».

Общая сумма налогового долга у бизнеса Фадеева составила 140 374 рубля.

По данным Telegram-канала «Звездач», в прошлом году музыкальное кафе продюсера ушло в минус на 3,9 млн рублей. Кроме того, несмотря на неудачи в ресторанном бизнесе, в 2023-м Фадеев зарегистрировал товарный знак с целью создать караоке-клуб «Попой-ка».

Недавно Фадеев заявил о временном уходе со сцены. Он приостановил концертную деятельность до 2025 года.

16 апреля Фадеев анонсировал перезапуск группы Глюк'oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой. В мае Фадеев рассказал, что также планирует возродить группу Serebro.

В начале июня стало известно, что юморист Юрий Гальцев задолжал российской налоговой службе более 850 тыс. рублей. В беседе с журналистами представитель артиста отказалась объяснять, почему Гальцев не оплачивает долги перед налоговой.

Ранее с Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) взыскали долги за коммуналку.

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