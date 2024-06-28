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Костюшкин сделал пластику, чтобы не быть «отвратным мужиком»

Певец Стас Костюшкин признался, что колол ботокс и сделал пересадку волос

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РИА «Новости»

Певец Стас Костюшкин заявил, что сделал себе пересадку волос и колол ботокс, потому что ему не нравилось свое отражение в зеркале. Об этом музыкант рассказал на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

«У меня пошли лысины, я утром просыпался, смотрел на себя в зеркало и думал: «Кто этот отвратный мужик?». Невозможно было смотреть на себя, я сразу надевал кепку», — заявил исполнитель.

Костюшкин отметил, что сделал пластическую операцию в петербургской «конторе у турков». По его словам, зарубежные специалисты «круто» провели процедуру.

При этом инъекции ботокса, по словам Костюшкина, оказались для него бесполезны. Причиной стало то, что артиста активная мимика и много физической активности в жизни, из-за чего препарат быстро вымывался.

«Считать, что косметические процедуры не для мужчин — пережиток. <…> Могу представить ситуацию, что через 10 лет лягу, например, на суперкруговую подтяжку лица. А что такого?» — отметил Костюшкин.

20 августа бывшему участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину исполнится 53 года.

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