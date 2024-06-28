Ляйсан Утяшева назвала неожиданным победителя «Выжить в Дубае»

Ведущая шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» Ляйсан Утяшева в передаче «Утро. ТНТ» рассказала о победителе шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Утяшевой, за время съемок народная команда научилась играть, они стали мудры в своих решениях и научились по-настоящему слышать ведущую.

«Победитель будет неожиданный для всех и даже для нас. Не то, чтобы мы в этого человека не верили, а просто это правда будет неожиданно», — призналась она.

Кроме того, Утяшева рассказала, что конфликты в реалити-шоу происходят не по сценарию.

«Такое ты не можешь придумать, что вот так вот отреагирует этот человек, а другой так будет парировать и вообще не молчать, а с какой-то беды еще третий заведется на свою тему…Ребята, «Выжить в Дубае. Возвращение» — это эмоциональный катарсис шоу-бизнеса, который нужно просто смотреть», — заключила она.

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