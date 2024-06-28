Названы самые популярные среди россиян книги о футболе. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба книжного сервиса «Литрес».

Спрос на книги об этом виде спорта с начала 2024 года специалисты сервиса проанализировали в разгар проведения чемпионата Европы по футболу. Рейтинг возглавила обучающая тонкостям игры книга Дена Бланка «IQ в футболе. Как играют умные футболисты». Вторую и третью строчку в списке заняла автобиография самого успешного тренера в истории Великобритании Алекса Фергюсона в аудио и электронном формате соответственно.

На четвертом месте оказалась книга Гильема Балаге «Пеп Гвардиола. На пике» о тренере легендарного клуба «Барселона» Хосепе Гвардиоле. В топ-5 вошла и биография «Криштиану Роналду. Одержимый совершенством», написанная Лукой Кайоли.

В десятку самых популярных книг о футболе вошли автобиография Карло Анчелотти, «Верьте в нас! Как Юрген Клопп вернул «Ливерпуль» на вершину» Мелиссы Редди, аудиокнига «Я, Лионель Месси» Лукаса Дельгадо, «Азбука футбола. Увлеки своего ребенка самой популярной игрой!» Георгия Черданцева и книга о Хосепе Гвардиоле в аудиоформате.

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